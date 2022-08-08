Недавно Турция договорилась платить за российский газ частично рублями и ввела доступ в Турции карты "Мир" российского "Сбербанка".

Недавние движения Эрдогана в сторону России не означают, что Турция становится ее союзником. Это обычное маневрирование турецкого президента между различными сторонами конфликта.

Такое мнение высказал директор Центра международных исследований Владимир Дубовик во время информационного телемарафона.

Недавно Турция договорилась платить за российский газ, частично рублями и ввела доступ в Турции карты "Мир" российского "Сбербанка".

"Это маневрирование Эрдогана, один шаг в одну сторону, второй в другую. Это попытка лавировать между разными игроками. Он всегда так делает и продолжает делать", - рассказал эксперт.

Это не значит, что Турция изменяет нам и становится союзником России, уверяет Дубовик.

"Прежде всего он (Эрдоган - УНИАН) сам себе союзник... Поэтому он будет делать то, что ему выгодно, а потом уже будет смотреть. Просто нам помогать из – за того, что он нас очень любит - он такого делать не будет, потому что это очень прагматичный политик", - добавил он.

Эксперт напомнил, что хоть Эрдоган и не вводит санкции против России, он осуждает ее агрессию против Украины.

Путин и Эрдоган

Президенты Турции и России встретились в Сочи 5 августа. По сообщению россиян, президент Турции согласиться частично платить за российский газ в рублях.

6 августа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

После переговоров первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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