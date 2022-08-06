Турецкий лидер отметил, что это может принести финансовую выгоду обеим сторонам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Турция частично будет платить за российский газ в рублях.

Об этом турецкий лидер договорился с российским диктатором Владимиром Путиным во время переговоров 5 августа, пишет турецкое агентстсво "Анадолу".

Отвечая на вопрос о том, согласовали лидеры Турции и РФ новое соглашение по природному газу, Эрдоган сказал, что двери Турции открыты для всех, кто хочет инвестировать в ее экономику. Продолжая свой тезис президент Турции признал, что все же согласился платить в рублях за российский газ.

"Конечно, одним из лучших аспектов этого визита в Сочи было то, что мы согласовали с Путиным оплату в рублях (в торговле природным газом - УНИАН). Надеюсь, это принесет финансовую выгоду обеим сторонам", - заявил Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, Эрдоган и Путин встретились вчера, 5 августа. По сообщению россиян, президент Турции согласился частично платить за российский газ в рублях.

Впоследствии Эрдоган заявил, что вновь предложил главе Кремля Владимиру Путину встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, сейчас важна эффективная реализация плана и превращение позитивной атмосферы в конкретные шаги к возвращению к переговорам в Стамбуле.

После переговоров первый помощник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что мир "не может положить конец войне в Украине, игнорируя Россию".

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