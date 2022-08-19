В случае бартерной схемы в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из РФ Кабул мог бы предложить Москве свои полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Афганистан заявил о желании закупать у России товары и нефтепродукты по бартерной схеме.

Об этом заявил глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи, сообщает агентство страны-агрессора РИА Новости.

По словам Азизи, импорт по бартеру — в приоритете, но если такая схема не будет утверждена, Афганистан может использовать финансовые расчеты.

"В отношении Афганистана нет никаких ограничений со стороны США или ЕС по подобным поставкам сырья, Афганистан может расплачиваться за эти товары деньгами", — заявил министр.

В случае бартерной схемы в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из РФ Кабул мог бы предложить Москве свои полезные ископаемые, изюм и лекарственные травы, сообщил Азизи.

Страна может поставлять сырье на российские фабрики, как сейчас поставляет в Китай, добавил министр.

Переговоры Кабула с Москвой:

Делегация Минпромторга Афганистана 14 августа прибыла в Россию. Бизнес-миссия провела переговоры с российскими коллегами в Москве, а позже направилась в Казань.

Кабул намерен до конца 2022 года договориться с РФ о поставках около 1 млн тонн бензина и 1 млн тонн дизельного топлива.

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