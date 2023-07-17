Российские оккупанты продолжают использовать ЗАЭС как свою военную базу.

Ситуация на оккупированной россиянами ЗАЭС остается опасной, поскольку оккупанты продолжают минировать станцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, отметив, что в течение последнего времени ситуация на ЗАЭС не улучшилась, а оборудование, к которому имеют доступ оккупанты, фактически деградирует.

"Фактически российские оккупанты продолжают использовать ее как свою военную базу. Мы регулярно получаем сообщения, что они минируют нашу станцию", - сказал руководитель НАЭК.

Котин также отметил, что на ЗАЭС находятся инспекторы МАГАТЭ, и их информация помогает понимать, что происходит на атомном объекте. Однако оккупанты не допускают представителей Агентства ко всем зонам, которые необходимо осмотреть.

"Несмотря на деградацию оборудования мы очень ждем момента, когда сможем вернуть контроль над станцией, чтобы возобновить ее полноценную работу", – отметил Котин.

Что происходит на ЗАЭС

По состоянию на 14 июля 2023 года на ЗАЭС находились около 500 оккупантов. Сообщалось о том, что российские захватчики используют площадку оккупированной станции для хранения боеприпасов и обстрелов.

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины (ГИЯРУ) предупредила, что намерение оккупантов перевести энергоблок №4 Запорожской АЭС в состояние "горячего останова" создаст новые существенные риски для ядерной и радиационной безопасности.

Перевод энергоблока №4 ЗАЭС в состояние "горячего останова" станет очередным грубым нарушением российскими оккупантами принципов безопасности использования ядерной энергии.

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