Зеленский убежден, что агрессор заинтересован в том, чтобы мир нажал на Киев, требуя остановить конфликт.

Россия намерена взорвать Запорожскую атомную электростанцию для дестабилизации ситуации в Украине.

Такое заявление в интервью американскому телеканалу NBC News сделал президент Украины Владимир Зеленский, отметив при этом, что агрессор заинтересован в том, чтобы мир нажал на Киев, требуя остановить конфликт.

"Если нам массово передадут военное оборудование, которое сейчас находится на балансе у наших партнеров, мы скорее одержим победу", – заявил президент и подчеркнул, что передача Украине западной техники небольшими партиями лишь продлевает продолжительность российско-украинской войны.

Ситуация на ЗАЭС

По состоянию на 14 июня 2023 года сообщалось, что ситуация на ЗАЭС становится все более опасной. По указанию Москвы на станции нет автоматического мониторинга уровня радиации. Россияне уничтожили возможность реагирования на аварии, нет оборудования и пожарной части на случай возможной аварии.

Кризисный центр на промышленной площадке ЗАЭС не работает, поскольку он разукомплектован, там фактически проживают оккупанты. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии систем и оборудования Запорожской АЭС и пожарно-спасательная часть украинская, которая должна реагировать на аварии, сейчас не работает.

Давление и пытки рашистов привели фактически к исчезновению части, которая должна поддерживать Запорожскую АЭС в случае наступления аварии или аварийной ситуации.

15 июня 2023 года глава "Энергоатома" оценил вероятность аварии на ЗАЭС. Комментируя вопрос, прибегнут ли захватчики к акту терроризма на ЗАЭС, как это произошло на Каховской ГЭС, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что этот вопрос вызывает главное беспокойство.

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