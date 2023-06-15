На станции сейчас находятся представители "Росатома" и военные.

На Запорожской атомной электростанции сейчас находятся представители "Росатома" и российские военные. От оккупантов можно ожидать что угодно.

Комментируя вопрос, прибегнут ли захватчики к акту терроризма на ЗАЭС, как это произошло на Каховской ГЭС, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что этот вопрос вызывает главное беспокойство.

"Там есть представители "Росатома", там есть военные, есть разные группы людей. И от них можно ожидать что угодно", - сообщил чиновник в интервью УНИАН.

Оккупация россиянами Запорожской АЭС - последние новости

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией врага с марта прошлого года. С тех пор она неоднократно находилась на грани катастрофы.

Из-за трагедии на Каховской ГЭС ситуация на ЗАЭС стала еще напряженнее. Пруд охлаждения атомной станции не имеет штатной подпитки водой. Однако в последние дни уровень воды в нем стабилен.

9 июня стало известно о том, что последний энергоблок ЗАЭС выведут в "холодный" режим, потому что в противном случае пруд-охладитель на ЗАЭС будет быстрее испаряться.

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