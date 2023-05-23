Что будет, если взорвётся Запорожская атомная электростанция и при каком облучении возникает лучевая болезнь, читайте в материале.

Запорожская атомная электростанция находится под оккупацией российских военных с марта 2022 года. Мировые лидеры и международные организации призывают агрессора создать вокруг станции демилитаризированную безопасную зону, поскольку попадание артиллерийских снарядов или ракет может вызвать взрыв на ЗАЭС и привести к катастрофическим последствиям.

Куда пойдет радиация с Запорожской АЭС в случае аварии - возможный сценарий

Чтобы понять, какой радиус взрыва атомной станции, разберемся в аварийных рисках:

Если на ЗАЕС взорвется реактор, то произойдет выброс ядерного топлива и таких радиоктивных веществ, как стронций-90, йод-131 и цезий-137.

Вторым опасным риском считается попадание крупнокалиберных артснарядов в хранилище отработанного ядерного топлива, которое есть на ЗАЭС.

Выброс радиации из хранилища, по мнению некоторых экспертов, подвергнет заражению зону радиусом до 20 километров. Выброс непосредственно ядерного топлива, предположительно, заразит территорию радиусом до 30 километров.

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Радиоактивные выбросы при аварии на ЗАЭС скажутся на радиационной обстановке не только вблизи станции, но и на значительных расстояниях от нее. Территория распространения радиоактивных газов и аэрозолей из разрушенного реактора зависит, прежде всего, от метеоусловий, которые повлияют на направление переноса воздушных масс. Кроме Украины, радиоактивное облако может затронуть Румынию, Молдову, Турцию, Грецию, Болгарию, Беларусь, Краснодарский край, Ростовскую и другие приграничные области РФ и т.д.

Какой радиус поражения при взрыве Запорожской АЭС - города в потенциальной зоне отселения

По оценкам Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, площадь радиоактивного заражения в результате катастрофы может составить до 30 тыс. кв. км. На границе зоны заражения или близко к ней – Мелитополь, Кривой Рог и Днепр. Предполагается, что площадь потенциально загрязненной территории составит около 2 млн кв. км.

Согласно требованиям, эвакуация населения из зон радиоактивного загрязнения вокруг атомных электростанций проводится для АЭС мощностью:

не превышающей 4 гигаватта - в радиусе 30 километров;

более 4 ГВт - в радиусе 50 километров.

Мощность ЗАЭС составляет 6 ГВт. В 50-километровую зону от города Энергодар, возле которого построена атомная станция, входят такие населенные пункты Запорожской области: Балабино, Балки, Васильевка, Большая и Малая Белозерки, Днепрорудное, Каменка-Днепровская, Кушугум, Малокатериновка, Михайловка.

А также населенные пункты Днепропетровской области - Никополь, Марганец, Томаковка, Покров, Покровское, Червоногригоровка, Грушевка. До города Запорожье от Энергодара - 52 км напрямую.

Лучевая болезнь - причины и последствия

При получении доз радиоактивного излучения, которые превышают предельно допустимые, у человека возникает лучевая болезнь. Единица измерения излучения - грей (Гр).

Различают два типа лучевой болезни:

Острая - возникает в результате сильного единовременного облучения в результате техногенной катастрофы, такой например, как взрыв на ЗАЭС.

Хроническая - возникает вследствие длительного накопления низких доз радиации в клетках. Хронической болезни способствуют частая ренгенография и другие исследования с радиационным излучением, химиотерапия. Часто может развивается у медиков, которые работают в соответствующих отделениях.

Предельно допустимыми считаются дозы до 0,05 Гр (что составляет 5 бэр). Дозы в пределах 0,1-1 Гр вызывают доклинические симптомы болезни, которые не нарушают функциональность человеческого организма, а 1-10 Гр и более - вызывают патологическое состояние.

Одним из серьезных последствий лучевой болезни считается нарушение кроветворных функций и функций щитовидной железы. При техногенных катастрофах принимаются такие меры по радиационной защите, как ограничение пребывания на открытой местности, проведение йодной профилактики, исключение загрязненных продуктов.

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