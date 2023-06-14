По указанию Москвы уже 2 недели на станции нет автоматического мониторинга уровня радиации.

На Запорожской АЭС россияне уничтожили возможность реагирования на аварии, нет оборудования и пожарной части на случай возможной аварии.

Об этом сказал и. о. председателя Госатомрегулирования - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков на пресс-конференции, отметив при этом, что на атомной станции больше нет автоматического мониторинга радиационной безопасности.

"Кризисный центр на промышленной площадке ЗАЭС не работает, поскольку он разукомплектован, там фактически проживают оккупанты. Внешний кризисный центр не получает данных о состоянии систем и оборудования Запорожской АЭС и пожарно-спасательная часть украинская, которая должна реагировать на аварии, сейчас не работает", - сказал он.

Кориков добавил, что давление и пытки рашистов привели фактически к исчезновению части, которая должна поддерживать Запорожскую АЭС в случае наступления аварии или аварийной ситуации.

"Две недели назад, по команде Москвы, прекратилась автоматическая передача данных с радиационного мониторинга, с датчиков радиационного мониторинга, которые расположены на промышленной площадке ЗАЭС. Это неприемлемо, это нарушение ядерной и радиационной безопасности", - сообщил главный государственный инспектор.

По его словам, украинская команда на ЗАЭС вручную снимает эти показатели.

Ситуация на ЗАЭС

Энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года.

Несмотря на критическое обмеление Каховского водохранилища после подрыва окупнтами дамбы Каховской ГЭС, уровень воды в прудах-охладителях Запорожской АЭС по состоянию на 13 июня 2023 года остается достаточным для обеспечения потребностей станции.

9 июня Государственная инспекция ядерного регулирования Украины издала распоряжение вывести в "холодную остановку" энергоблок № 5 Запорожской АЭС, который последний из шести блоков работал в горячей остановке.

По состоянию на 10 июня последний энергоблок на ЗАЭС еще не вывели в режим "холодной остновки". С технической точки зрения, чтобы вывести энергоблок из "горячей остановки" в "холодную", надо уменьшить температуру первого контура с 275 до 70 градусов. Процесс занимает до трех суток.

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