Военные учения РФ в Балтийском море с участием спецподразделения, подготовленного для проведения подводных диверсионных операций, могли служить прикрытием для операции по подрыву трубопроводов.

Россия становится главным подозреваемым во взрывах на ветках газопровода "Северный поток" в Балтийском море. Ее военные корабли с оборудованием для подводных работ замечены на месте событий всего за несколько дней до происшествия.

Об этом пишет издание t-online со ссылкой на источники в службах безопасности и общедоступные данные. Группа российских кораблей имела необходимое оборудование для крепления взрывных устройств.

Взрывы, повредившие три из четырех веток газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. Согласно спутниковым снимкам, в ночь на 21 сентября военно-морскую базу России в Калининграде покинули как минимум три подозрительных корабля.

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Это были поисково-спасательное судно "СС-750", оснащенное мини-подлодкой с грейферами, а также буксиры "СБ-123" и "Александр Фролов", на которых установлены погрузочные краны. По пути на запад два буксира один раз отправили данные о местоположении во второй половине дня 21 сентября.

Еще три корабля ВМФ России могли их сопровождать для военного прикрытия операции. Это были корабль-разведчик "Сызрань", корвет "Сообразительный" и сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".

В Минобороны России заявляли, что корвет и сторожевой корабль сопровождали корабли в рамках военных учений.

19 сентября российский Балтийский флот начал крупные учебные маневры, которые могли служить прикрытием для операции по подрыву трубопроводов. Кроме того, отмечает t-online, были переброшены спецподразделения из Калининграда, подготовленные для проведения подводных диверсионных операций.

Взрыв на газопроводе "Северный поток" - что известно

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года три из четырех нитей российского газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" получили повреждения в результате загадочного взрыва. На момент происшествия они не функционировали: прокачку газа по "Северному потоку-1" Россия остановила по надуманным причинам для шантажа Европы, а "Северный поток-2" так и не ввели в эксплуатацию из-за агресии РФ против Украины.

Обвиняемый в военный преступлениях президент России Владимир Путин обвинил в инциденте "англосаксов". А на Западе в подрыве газопровода заподозрили саму Россию.

В начале марта 2023 года издание New York Times ссылаясь на источники сообщило, что за атакой на "Северный поток" может стоять украинская группа. При этом, если такая группа существовала и действительно совершила этот саботаж, то действовала без указаний украинских властей.

Комментируя это сообщение министр обороны Германии Борис Писториус призвал не делать поспешных выводов и отметил, что атака на "Северный поток" могла быть операцией "под чужим флагом".

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