Борис Писториус не исключает, что операция могла быть проведена под чужим флагом.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что атака на нитки "Северного потока" могла быть операцией "под чужим флагом". Поспешных выводов о том, на ком ответственность, делать не стоит.

Он отметил, что нужно выяснить, была ли это группа, действующая по приказу Украины, или проукраинская группа, действующая без ведома правительства.

"Но я предостерегаю от поспешных выводов", - цитирует главу Минобороны Германии Deutschlandfunk.

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При этом он отметил, что вероятность того, что это была "операция под чужим флагом, организованная для того, чтобы обвинить Украину", очень высокая.

Взрывы на "Северном потоке" - что известно

В сентябре 2022 года на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" резко упало давление. Позже стало известно, что причиной стала серия взрывов, в чем заподозрили Россию.

7 марта 2023 года газета "New York Times" сообщила, что разведданные свидетельствуют о том, что атаку на газопроводе осуществила "проукраинская группа".

В свою очередь в США призвали "не забегать вперед" с выводами относительно инцидентов на российском газопроводе.

При этом глава минобороны Алексей Резников отрицает причастность Киеву к атаке на газопроводы РФ.

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