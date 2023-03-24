Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании.

Датское энергетическое агентство (DEA) обнаружило неизвестный объект рядом с газопроводом "Северный поток".

Как говорится в сообщении на сайте DEA, найденный объект имеет цилиндрическую форму, он около 40 см в высоту и 10 см в диаметре.

"Для выяснения природы объекта датские власти решили поднять его при содействии Министерства обороны Дании. В связи с этим Датское энергетическое агентство пригласило владельца газопровода Nord Stream 2 AG принять участие в операции", - говорится в сообщении DEA.

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По предварительной информации обнаруженный объект может быть морским дымовым буем, который не представляет непосредственной угрозы для безопасности газопровода.

Диверсия на "Северном потоке"

26 сентября 2022 года пропускная способность в обеих нитках "Северного потока" упала до нуля из-за резкого снижения давления. В заявлении компании-оператора Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе. ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

27 сентября 2022 года в районе "Северного потока" прогремели взрывы. Вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

28 сентября 2022 года в The Times вышел материал о том, что Россия несколько недель готовила взрыв на "Северном потоке". Как утверждало издание, взрывчатку сбросили в море за несколько недель до подрыва.

30 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в утечках на "Северном потоке" виновны "англосаксы".

В марте 2023 года в New York Times вышел материал о том, что новые разведданные США указывают на то, что за атакой на "Северный поток" может стоять украинская группа.

13 марта 2023 года секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что агрессор не верит в причастность Украины к подрыву "Северного потока".

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