По словам президента РФ, в утечках на "Северном потоке" виновны "англосаксы".

Президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что знает, кто стоит за авариями на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Об этом Путин заявил во время пропагандистской речи по случаю попытки аннексии украинских территорий.

По словам президента РФ, в утечках на "Северном потоке" виновны "англосаксы".

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"Англосаксам уже мало санкций, они перешли к диверсиям, фактически приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры", - заявил Путин о поврежденных на этой неделе в результате нитках газопровода "Северный поток", который в ЕС считают беспрецедентным нападением на энергетическую инфраструктуру Европы.

"Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно", - сказал Путин.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-оператора Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

27 сентября появилась информация о том, что в районе "Северного потока" прогремели взрывы.

28 сентября лидеры западных стран сделали эмоциональное заявление по "Северному потоку". В тот же день заявление по "Северному потоку" сделали и в ЕС. В СМИ сразу же начала появляться информация о том, что "Северный поток" будет похоронен.

28 сентября в The Times появился материал о том, что Россия несколько недель готовила подрыв газопровода.

В Пентагоне сделали громкое заявление о "Северном потоке". Кроме того, В НАТО отреагировали на подрыв "Северного потока".

29 сентября в СМИ появилась информация о том, что для подрыва "Северного потока" использовали эквивалент 0,5 тонны тротила.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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