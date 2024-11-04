Пенсионный фонд пересчитал размер субсидий на отопительный сезон и рассказал, где найти информацию об изменениях.

Пенсионный фонд Украины произвел пересчет размеров жилищных субсидий для населения — на отопительный сезон 2024 и 2025 годов. Пресс-служба ПФУ сообщает, что размер жилищной субсидии за октябрь отдельно был рассчитан с учетом "услуги по отоплению жилого помещения" за 16 дней — с 16 октября.

"Выплата жилищной субсидии за октябрь будет произведена в ноябре. Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии (в частности, о размере и периоде) можно в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия", - говорится в материале.

Кроме того, сообщается, что украинцы, имеющие право на получение субсидии, могут лично подать документы в Пенсионный фонд — сделать это можно через сервисные центры, по почте (на адрес территориального органа ПФУ) или онлайн (через веб-портал).

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Пенсионный фонд Украины обращает внимание и на тот факт, что, в случае подачи документов до 30 ноября (включительно), субсидия назначается с начала отопительного сезона, если заявление написано после 1 декабря – субсидию назначат с месяца, в котором состоялось обращение.

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Ранее УНИАН сообщал, как могут наказать за незаконное хранение дров. Это касается тех граждан, у которых не будет документов, подтверждающих законность происхождения деревьев.

Кроме того, часть украинцев может получить 21 000 гривен, если они отапливают жилье дровами, углем или другим видом твердого топлива.

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