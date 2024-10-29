Всего за 10 месяцев этого года около 29,6 миллиарда гривен субсидий и льгот начислили и выплатили.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программах поддержки украинцев на грядущую зиму. Граждане страны имеют возможность воспользоваться субсидиями и льготами.

По его словам, украинцы, которые отапливают жилье углем, дровами или другим твердым топливом, получат субсидию в размере до 21 тысячи гривен. Программа охватит примерно 500 тысяч семей.

При этом он отметил, что украинцам в октябре начислили 1,4 миллиарда субсидий и льгот.

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"Всего за 10 месяцев этого года около 29,6 миллиарда гривен субсидий и льгот было начислено и выплачено украинцам. Действует упрощенный порядок оформления субсидий, работает автоматическое переназначение для тех, кто получал субсидию в течение отопительного сезона", - говорится в сообщении Шмыгаля в его Telegram-канале.

Отопительный сезон в Украине - последние новости

В Минсоцполитики рассказали, что при наличии задолженности за жилищно-коммунальные услуги предоставление субсидии прекращается. При этом задолженность можно погасить постепенно, но для этого необходимо договориться о реструктуризации долга с поставщиками услуг.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, готова ли Украина к зиме и отопительному сезону - третьему в условиях полномасштабной войны. По его словам, более 99% жилых домов готовы к началу отопительного сезона.

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