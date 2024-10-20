Размер субсидии на отопление считается индивидуально для каждого домохозяйства.

С 1 октября 2024 года Пенсионный фонд Украины будет производить перерасчет субсидий, которые назначаются гражданам страны на следующий отопительный сезон - то есть, на 2024-2025 год. УНИАН выяснил, кому положена субсидия на тепло и что нужно сделать до 30 ноября.

Как оформляется субсидия на центральное отопление

Субсидия, как помощь домохозяйствам в оплате коммунальных услуг, рассчитывается в индивидуальном порядке. За основу ПФУ берет общую стоимость коммуналки и обязательный платеж для конкретного домохозяйства. Размер субсидии - разница между двумя этими суммами.

Обязательный платеж также не является универсальным - он считается по такой формуле:

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определяется доход домохозяйства в среднем за месяц;

эта цифра делится на количество человек, живущих в доме или квартире;

полученный доход на одного человека делится на прожиточный минимум (в 2024 году - это 2920 гривень);

результат делится на 2 и умножается на 15%.

После того как все эти действия будут проведены, ПФУ выясняет ваш обязательный платеж. Сравнивая его и стоимость коммунальных услуг, вычисляет разницу - это и будет субсидия.

Когда и как начисляется субсидия на отопление

Материальная помощь для граждан Украины, которые платили за коммунальные услуги со скидкой летом, будет продлена автоматически - никаких документов дополнительно подавать не нужно.

Те люди, которые хотят получить субсидии от государства, должны подать документы с 1 октября по 30 ноября. Сделать это нужно четырем категориям населения:

тем, кто обращается за материальной помощью впервые;

если изменилось количество человек, зарегистрированных в жилище;

если не начислена субсидия на отопление из-за долга, который был погашен или реструктурирован;

тем, кто судится по долгам за ЖКУ.

Сроки о том, когда оформлять субсидию на отопительный сезон, установлены не просто так - если успеть, то материальная помощь будет начислена на весь отопительный период, а если отложить обращение и пойти в ПФУ после 1 декабря, то субсидию вы будете получать, начиная с месяца, когда подали документы.

Как получить субсидию на отопление в Украине

Для того чтобы для вас была одобрена субсидия, необходимо не только соблюсти сроки, но и собрать необходимые документы, и правильно их подать. В перечень входят всего два обязательных документа - заявление и декларация о доходах.

Подавать документы можно лично в ПФУ или ЦНАПе, онлайн на портале электронных услуг ПФУ, в мобильном приложении Пенсионного фонда, через портал "Дия" или почтой на адрес ПФУ.

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