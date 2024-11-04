В Украине могут принять закон, который запрещает покупку и хранение дров без документов.

В Украине могут принять закон, который предусматривает штраф за хранение дров без документов, а также тюремное заключение в отдельные случаях. Так называемый "закон про дрова" №9665 принят Верховной Радой и направлен на подпись президенту.

Если Владимир Зеленский подпишет законопроект, то это значительно усложнит жизнь жителей населенных пунктов без газового отопления. Узнайте, какое наказание предусмотрено новым законом, если хранить дрова без документов.

Как наказывают за хранение дров по новому закону

По закону №9665 предусмотрено наказание "за перевозку, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, или с поддельными документами".

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Законопроект предусматривает такие наказания:

при стоимости древесины свыше 30 280 грн - штраф от 34 тыс. до 51 тыс. грн . или ограничение или лишение свободы до 3 лет;

. или ограничение или при стоимости древесины свыше 90 240 грн - штраф от 170 тыс до 425 тыс грн или лишение свободы от 5 до 7 лет.

При покупке дров ответственность наступает за более чем 14 кубов древесины. При покупке досок для строительства ответственность наступает более чем за 4 куба.

Документом, который подтверждает законность происхождения дров, может считаться чек или накладная о покупке.

Этот закон призван предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины. Однако штраф за хранение дров может "ударить" по тысячам украинцев, которые топят дома дровами. Речь прежде всего о жителях населенных пунктах без центрального газового отопления. Украинцы опасаются, что наказывать штрафом будут даже тех, кто срубил деревья на собственном участке или хранит дрова с прошлого года.

Ранее мы рассказывали, кто может получить субсидию на дрова. Это единоразовая помощь для семей с печным отоплением.

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