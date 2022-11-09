График отключений позволит бизнесу планировать свою работу и заранее подготовиться к возможному отсутствию электроэнергии.

Компания "ДТЭК Киевские электросети" добавила к графику стабилизационных отключений электроэнергии адреса юридических клиентов.

Как сообщили в компании, к графику добавили адреса клиентов, которые расположены отдельно от жилых домов.

"Теперь владельцы бизнеса могут также узнать о вероятных отключениях, просто написав в окне поиска на сайте адрес своего предприятия. В график потенциальных отключений мы добавили почти 10 тысяч адресов юридических клиентов, которые находятся в зданиях, имеющих отдельный адрес от многоквартирного дома и ранее не были внесены в базу стабилизационных отключений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что график отключения света позволит спланировать работу бизнеса и подготовиться к возможному отсутствию электроэнергии.

График отключений света-что предшествовало

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. По экспертным оценкам, в настоящее время разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

В последнее время графики плановых ограничений "Укрэнерго" применяет в регионах, где сеть наиболее повреждена, в Киеве и семи областях (Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской).

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