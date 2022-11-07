В компании отметили, что аварийные отключения электроэнергии пока что не планируются.

Завтра, 8 ноября, в течение суток в Украине будут применены плановые графики отключений электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", это коснется потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Также в компании добавили, что аварийных отключений электроэнергии в Украине пока что не планируются.

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Ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий, объяснили в компании.

"Помогите энергетикам держать баланс в энергосистеме, поврежденной вражескими обстрелами. А именно: соблюдайте бережливое потребление электроэнергии и не включайте одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Пока вы экономите, энергетики работают над восстановлением энергетической инфраструктуры. Спасибо, что держите энергетический фронт вместе с нами", - отметили в НЭК "Укрэнерго".

График отключения света: что стоит знать

Из-за поврежденного критического оборудования в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения. Украинцев призвали экономить электричество в пиковые часы нагрузки.

Как сообщал УНИАН, с 10 по 12 октября российскими ракетами повреждено 30% энергетической инфраструктуры.

Атаки РФ продолжились: 22 октября россияне атаковали несколько областей и обесточили Кировоградскую, Ривненскую, Хмельницкую и Волынскую области, а 27 октября оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру на Киевщине.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, аварийные отключения света в Украине продлятся еще две недели.

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