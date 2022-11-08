Отмечается, что экстренных отключений в столице не предвидится.

В Киеве завтра, 9 ноября, с 6 утра по распоряжению "Укрэнерго" продлятся стабилизационные отключения.

Как сообщает ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook, экстренных отключений в столице не предвидится.

"Завтра, 9 ноября, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" с 6 утра будут продолжаться стабилизационные отключения. Делаем все необходимое, чтобы они проходили согласно графику, который размещен на сайте ДТЭК "Киевские электросети", - говорится в сообщении.

Отключение света в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам российских оккупантов 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. По экспертным оценкам, в настоящее время разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

С 20 октября по всей стране начались ограничения на поставки электрической энергии. С 07:00 до 23:00 граждан просят минимизировать пользование электроэнергией.

В последнее время графики плановых ограничений "Укрэнерго" применяет в регионах, где сеть получила наибольшие повреждения - в Киеве и семи областях (Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской).

Виталий Кличко не исключил сценарий, согласно которому столица останется без тепла, воды и связи. Чтобы минимизировать для киевлян последствия постоянных атак России на объекты критической инфраструктуры, в каждом районе города подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

В ДТЭК рассказали, при каких условиях может возникнуть необходимость эвакуации населения Киева. В компании отметили, что необходимость эвакуации населения города Киева может возникнуть, если после блэкаута не будет вариантов восстановить энергопитание в течение многих часов.

В свою очередь украинские власти рассматривают все возможные сценарии развития событий на фоне обстрелов РФ критической инфраструктуры в Украине и возможного блекаута.

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