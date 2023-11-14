Газораспределительное предприятие "Закарпатгаз" перешло под контроль государства и будет работать в составе "Нафтогаз Украины".
Как сообщает Минэнергетики, это 19-е газораспределительное предприятие, которое перешло в управление государства менее чем за год.
"Возвращение газораспределительной инфраструктуры под контроль государства является частью реализации реформы по деолигархизации Украины, начатой президентом Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Национализация облгазов
В мае 2022 года правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.
30 мая 2022 года стало известно, что Кабинет министров Украины передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") арестованные облгазы компании, которые связывают с Дмитрием Фирташем.
Процесс национализации газораспределительных сетей начался в ноябре 2022 года. Операторов так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40.
18 июля 2023 г. к "Нафтогазу" перешли еще три облгазы: "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз".
23 октября в группу "Нафтогаз" вошло АО "Волыньгаз", став таким образом уже 17-м областным газораспределительным предприятием, которое перешло под контроль государства с начала этого года.
25 октября 2023 года "Нафтогаз" взял под контроль еще один облгаз Фирташа. "Черниговгаз" стал 18 облгазом Фирташа из 26, которые планирует взять под контроль "Нафтогаз".