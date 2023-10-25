"Черниговгаз" стал 18 облгазом Фирташа из 26, которые планирует взять под контроль "Нафтогаз".

В управление группы "Нафтогаз" перешло АО "Черниговгаз", став 18 из 26 запланированных облгазов Фирташа, перешедшего под контроль государства, сообщает пресс-служба НАК"Нафтогаз Украины".

"Черниговские газораспределительные сети перешли в управление группы Нафтогаз", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприятие обеспечивает доставку газа для почти 360 000 домов. Кроме того, регулирует распределение голубого топлива в бюджетные и религиозные организации, промышленные объекты, а также 12-ти теплокоммунэнерго региона.

Вхождение "Черниговгаза" в "Нафтогаз" произошло в рамках передачи газораспределительных предприятий под государственный контроль.

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До конца 2023 года НАК "Нафтогаз" планирует объединить в единую структуру все 26 газораспределительных компаний, ранее принадлежавших олигарху Дмитрию Фирташу. Его облгазы были арестованы судом еще в мае 2022 года.

"Сейчас лицевые счета клиентов, как и тарифы на услуги по распределению, остаются неизменными", - уточнили в компании.

Жалобы потребителей

Ранее "под крыло" газовых сетей монополиста перешли "Киевоблгаз", "Житомиргаз", "Львовгаз", "Сумыгаз", "Днепропетровскгаз", "Винницагаз" и еще ряд других облгазов. Самая свежая национализация - "Волыньгаз". В августе сообщалось, что "Нафтогаз" забирает еще больше облгазов, а путаница с оплатой растет.

Тогда в комментариях в социальных сетях было много вопросов. Потребители сталкивались с проблемами неработающего личного кабинета, и задержания платежек за газ от "новой конторы".

Сейчас путаница с платежками продолжается. Люди не понимают по каким реквизитам платить за полученные коммунальные услуги. Некоторые потребители сталкиваются с проблемами при оплате.

Национализация облгазов

В мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

30 мая 2022 года стало известно, что Кабинет министров Украины передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") арестованные облгазы компании, которые связывают с Дмитрием Фирташем.

Процесс национализации газораспределительных сетей начался в ноябре 2022 года. Операторов так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40.

В марте 2023 года детективы Бэб вместе с СБУ провели обыски сразу в 16 региональных газовых предприятиях и офисах группы компаний Фирташа РГК.

18 июля 2023 г. к "Нафтогазу" перешли еще три облгазы: "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз".

А уже в августе 2023 года СБУ поймала на коррупции ряд руководителей "облгазов Фирташа". Правоохранители объявили подозрение в хищении голубого топлива из ГТС Украины руководителям правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза".

15 августа стало известно, что "Нафтогаз" забирает еще больше облгазов, а путаница с уплатой возрастает. Тогда потребители жаловались, что у "новой конторы" не работает сайт и личный кабинет, из-за чего становится сложно платить за газ.

23 октября в группу "Нафтогаз" вошло АО "Волыньгаз", став таким образом уже 17-м областным газораспределительным предприятием, которое перешло под контроль государства с начала этого года.

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