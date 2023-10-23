Тарифы на услуги распределения "Волыньгаз" и лицевые счета для жителей области остаются неизменными.

В группу "Нафтогаз" вошло АО "Волыньгаз", став таким образом уже 17-тым областным газораспределительным предприятием, которое перешло под контроль государства с начала этого года.

Тарифы на услуги распределения и лицевые счета для жителей области остаются неизменными, сообщает Министерство энергетики Украины. В пресс-службе ведомства отметили, что АО "Волыньгаз" обеспечивает распределение газа в бюджетные организации и более 250 тысяч домов области.

"Тарифы на услуги распределения и лицевые счета для жителей области пока остаются неизменными. Об изменении реквизитов "Нафтогаз" обещает сообщить дополнительно", - говорится в сообщении.

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Национализация облгазов

В мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

30 мая 2022 года стало известно, что Кабинет министров Украины передал госпредприятию "Черноморнефтегаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") арестованные облгазы компании, которые связывают с Дмитрием Фирташем.

Процесс национализации газораспределительных сетей начался в ноябре 2022 года. Операторов так называемых облгазов в Украине насчитывается более 40.

В марте 2023 года детективы Бэб совместно с СБУ провели обыски сразу в 16 региональных газовых предприятиях и офисах группы компаний Фирташа РГК.

18 июля 2023 г. к "Нафтогазу" перешли еще три облгаза: "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз".

В августе 2023 года СБУ поймала на коррупции ряд руководителей "облгазов Фирташа". Правоохранители объявили подозрение в хищении голубого топлива из ГТС Украины руководителям правлений "Волыньгаза", "Криворожгаза" и "Черниговгаза".

15 августа стало известно, что "Нафтогаз" забирает еще больше облгазов, путаница с уплатой возрастает.

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