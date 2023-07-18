Отныне потребители "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз" должны передавать показатели счетчики только "Нафтогазу".

В управление в группу "Нафтогаз" вошли новые облгазы - "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз", для этих потребителей несколько изменится в счетах за транспортировку газа.

Как сообщает компания Национальный оператор газораспределения - "Газсети", к которой переходят облгазы, теперь потребители защищены от злоупотреблений.

"Теперь эти компании будут работать с соблюдением ключевого принципа - надежности перед клиентами и партнерами. Внедрение эталонного образца работы требует предварительного аудита всех сфер. Цель - нести ответственность за каждый кубометр газа, соблюдать финансовые и законодательные обязательства и не допускать каких-либо злоупотреблений", - говорится в сообщении.

Видео дня

В комментарии агентству УНИАН, пресс-служба "Газсети" сообщила, что лицевые счета потребителей остаются неизменными, как и тариф на распределение газа.

Также пресс-служба отметила, что пока для потребителей действуют предварительные реквизиты для оплаты за услуги распределения газа.

"В случае изменения банковских реквизитов клиентов будет предупреждено заблаговременно на официальных ресурсах газораспределительной компании и платежках", - сказали агентству в компании.

Показания газового счетчика следует передавать традиционно ежемесячно с 1 по 5 число.

Клиентам важно соблюдать этот период времени. От этого зависит корректность начислений в платежках.

В компании призвали клиентов АО "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз"для передачи показаний счетчика пользоваться официальными сервисами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины".

Это:

▪️ личный кабинет my.gas.ua;

▪️ чат-боты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger;

▪️ SMS-сообщением на номер 4647.

"Любые другие платформы не являются корректными и работать не будут", - подчеркнула пресс-служба.

При этом, печатные платежки с индивидуальными данными по лицевым счетам потребителей по-прежнему будут поступать ежемесячно.

"Квитанция будет улучшена. В файле будет содержаться дополнительная полезная информация относительно ссылок на актуальные официальные ресурсы, номера контакт-центра и способы передачи показаний", - пояснили в компании "Газсети".

"Нафтогазу" доверили акции газораспределительных предприятий

Как сообщал УНИАН, в мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе"Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

Таким образом под эгидой государства уже заработали Кропивницкий, Днепровский и Харьковский филиалы, которые предоставляют услуги распределения газа 1,2 млн семей, промышленных и бюджетных учреждений. Параллельно продолжаются трансформационные процессы на предприятиях в городе Харьков, городе Кривой Рог, а также Киевском, Житомирском и Львовском облгазах.

Вас также могут заинтересовать новости: