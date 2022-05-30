Накануне АРМА получило в управление 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Кабинет министров передал госпредприятию "Чорноморнафтогаз" (управляется НАК "Нафтогаз Украины") арестованные 26 облгазов компании Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в распоряжении от 28 мая 2022 года № 429-р.

Так, "с целью предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации в энергетической сфере", активы, на которые наложен арест в уголовном производстве, передаются в управление Государственному акционерному обществу "Чорноморнафтогаз".

"Чорноморнафтогаз" будет должен "принять все действенные меры, направленные на предотвращение риска сбоя и/или прерывания функционирования активов, что может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций".

Перечень активов не публикуется. Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве, речь идет об арестованных 26 облгазах.

Как писал УНИАН, накануне Государственное бюро расследований известило, что Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило в управление 26 региональных операторов газораспределительных систем.

Операторов газораспределительных сетей (так называемых облгазов) в Украине насчитывается более 40. Более чем половину газа в стране распределяет Региональная газовая компания бизнесмена Дмитрия Фирташа.

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