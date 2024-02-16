Нефть сорта "Сокол" экспортирует дочерняя компания российской "Роснефти".

Индия возобновила импорт российской нефти сорта "Сокол" после двухмесячного перерыва. Об этом сообщает Reuters.

По меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода Индии приняли поставки легкой малосернистой нефти "Сокол" в феврале этого года.

Индийская компания Hindustan Petroleum Corp (HPCL) закупает нефть у трейдера: скорее всего она будет платить за нее дирхамами ОАЭ. Также партию нефти "Сокол" приняла индийская Nayara Energy, контрольный пакет акций которой принадлежит российским компаниям, включая "Роснефть".

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Согласно данным London Stock Exchange Group (LSEG), судно Seagull, перевозившее около 95 тыс тонн нефти "Сокол", отгрузилось в Мумбаи несколько дней назад. Еще три судна с этой нефтью – NS Lion, NS Arctic и Raven – прибудут в индийские порты Парадип и Вишакхапатнам до конца месяца.

Поставки российской нефти в Индию – справка

Как сообщалось в начале февраля, Индия второй месяц подряд сокращает поставки нефти из РФ. По итогам прошлого месяца импорт российского сырья в азиатскую страну упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки: это на 4,2 процента меньше, чем в декабре.

Это связывали с сокращением скидок на российскую нефть, санкциями Соединенных Штатов в отношении судовладельцев, перевозивших российское сырье, а также ростом стоимости танкерных перевозок в результате ситуации в Красном море.

При этом по итогам прошлого года Индия заняла первое место по морскому импорту нефти из РФ. Только с января по май 2023-го поставки российской нефти в Индию составили 37 млн тонн, что примерно в 11 раз больше, чем за тот же период позапрошлого года.

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