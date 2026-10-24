В Steam вышла игра, в которую одновременно может играть только 1 человек в мире

Каждый участник получает ровно одну минуту, после чего управление передается следующему человеку в очереди,

В Steam появилась необычная бесплатная игра Jono, в которую может играть только один человек на Земле одновременно, а остальные наблюдают за его прогрессом. Каждому геймеру выделяется 60 секунд, после чего управление персонажем автоматически переходит следующему пользователю в очереди.

Jono представляет собой простенький платформер с пиксельной графикой, созданный Туомасом Эрикойненом, художником оригинальной Angry Birds. Проект вышел еще 5 октября, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Платформер рассчитан на коллективное прохождение. Главная особенность Jono заключается в том, что все пользователи по очереди управляют одним персонажем. Когда время очередного игрока истекает, следующий участник продолжает прохождение с того места, где остановился предыдущий игрок. Остальные в это время могут следить за прохождением, общаться в чате и создавать собственные уровни во встроенном редакторе.

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Игроки постепенно продвигаются к масштабной цели – пройти миллион уникальных комнат. Если участник погибает, сбрасывается лишь текущая комната, а на месте его смерти появляется надгробие, предупреждающее следующих участников об опасности. По оценке разработчика, сообщество преодолевает около 5000 комнат в день, поэтому достичь отметки в миллион может уже в апреле.

Разработчик признался, что именно общение между незнакомцами стало одной из главных причин популярности проекта. Игроки поддерживают друг друга на сложных уровнях, шутят и обсуждают разные темы, пока ждут своей очереди.

Jono доступна бесплатно в Steam, на момент написания материала у игры 95% положительных отзывов.

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