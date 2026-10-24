Трамп готовит новое смягчение санкций против России, - Kyiv Independent

Такое потенциальное соглашение может предусматривать снятие ограничений с судов, компаний, банков и физических лиц.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций в отношении России после недавней сделки по дизельному топливу и готовится пойти на уступки по экспорту российских удобрений. Об этом пишет Kyiv Independent, ссылаясь на заявления украинских и американских чиновников.

Как отмечает издание, Администрация Трампа предлагает России экономические выгоды в надежде убедить Москву прекратить войну против Украины. И теперь украинские чиновники опасаются, что США могут рассмотреть возможность заключения сделки в отношении российской отрасли удобрений.

Как отмечает издание, сама отрасль напрямую не подпадает под санкции США – Вашингтон не вводил прямых санкций в отношении российских удобрений и не запрещал их импорт. Однако такое потенциальное соглашение может предусматривать снятие ограничений со связанных с отраслью судов, компаний, банков и физических лиц, говорит высокопоставленный украинский чиновник.

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Россия уже давно добивается смягчения ограничений, влияющих на экспорт сельскохозяйственной продукции, утверждая, что банковские, страховые и транспортные барьеры ограничивают ее доступ к рынкам.

Москва поднимала этот вопрос во время переговоров по Черноморской зерновой инициативе еще в 2022 году, но западные правительства утверждали, что экспорт российских продуктов питания и удобрений не подвергался прямым санкциям.

"История удобрений довольно старая, и россияне пытались ее протолкнуть уже давно. Они всегда лоббировали отказ от удобрений в контактах с американцами и европейцами. На самом деле они покинули (Черноморскую зерновую инициативу) из-за отсутствия прогресса в области удобрений", - сказал изданию представитель украинской разведки

Теперь украинские чиновники опасаются, что Вашингтон может быть готов предложить Москве уступки по вопросу, который она пыталась решить годами, подчеркивает Kyiv Independent.

В то же время потенциальные детали сделки по удобрениям пока неясны, и чиновники в комментарии Kyiv Independent не назвали никаких конкретных санкций, которые Вашингтон может отменить.

Дизельная сделка России и США

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что РФ согласилась поставлять дизельное топливо на мировые рынки. Его администрация временно отменила санкции в отношении российского топлива, введенные с целью лишить Москву доходов для ведения войны против Украины.

По словам Трампа, Россия немедленно поставит на мировые и американские рынки более 300 тыс. тонн дизельного топлива. Этого объема хватило бы менее чем на сутки потребления только транспортным сектором страны.

23 октября стало известно, что первая партия российского дизельного топлива, предназначенного для США, уже направляется в Нью-Йорк.

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