Соединенные Штаты закупают нефтепродукты в Индии, которые произведены из российской нефти.

Россия начинает третий год войны против Украины, имея беспрецедентное количество денег в государственной казне. Об этом сообщает CNN.

После введения международных санкций, Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Индию. За прошлый год Москва экспортировала в азиатскую страну нефть на сумму около 37 млрд долл., что стало рекордным показателем для нее.

Не последнюю роль в этой схеме играют США. Согласно анализу Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в прошлом году Соединенные Штаты стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, изготовленных из российской нефти.

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С начала декабря 2022 года до конца 2023 года они купили нефтепродуктов на сумму 1,3 млрд долл. Оценки CREA основаны на общедоступных данных о судоходстве и энергетике.

Общая стоимость экспорта этих нефтепродуктов значительно возрастает, если учитывать союзников США, которые также ввели санкции против России. По оценкам CREA, в 2023 году эти страны импортировали нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, на сумму 9,1 млрд долл., что примерно на 44% больше, чем годом ранее.

Формально эта схема не является незаконной, ведь переработанные вне РФ нефтепродукты не подлежат санкциям. В то же время власти США пытаются ликвидировать лазейку, вводя санкции против судов российского "теневого флота", которые поставляют нефть в Индию.

Россия и Индия: нефтяная дружба

В декабре и январе Индия сокращала поставки нефти из РФ. Среди причин этого аналитики называли сокращение скидок на российскую нефть по сравнению с ближневосточной, новые санкции США и сложную ситуацию в Красном море, возникшую из-за атак хуситов на суда.

Эксперты предполагали дальнейшее снижение объемов поставок российского сырья, о том Уже в феврале Индия возобновила импорт российской нефти сорта "Сокол" после двухмесячного перерыва.

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