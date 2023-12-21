У индийского побережья российские танкеры начали сбиваться в стаи, но разгрузиться не могут.

Индия прекратила принимать танкеры с российской нефтью после того, как США начали кампанию преследования "теневого флота Путина". Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что за последние четыре недели Индия должна была получить около 5 миллионов баррелей российской сырой нефти сорта Sokol, но все танкеры, которые ее везли, сейчас стоят в нейтральных водах у индийского побережья — некоторые уже больше месяца.

"Непонятно, что задерживает суда, но отчасти причиной могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, которые нарушают лимит цен, установленный странами Большой семерки", – пишет Bloomberg.

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Отмечается, что в середине октября Министерство финансов США начало вводить санкции против судов, связанных с торговлей российской нефтью. Шесть из восьми судов, попавших под санкции за это время, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот". И один из этих танкеров – NS Century – как раз должен был доставить нефть в индийский порт Вадинар, но теперь стоит в океане к югу от Шри-Ланки уже более месяца.

В общей сложности шесть танкеров с российской нефтью уже некоторое время стоят у индийского побережья по непонятной причине.

Примечательно, что Россия продолжает отправлять в сторону Индии новые танкеры несмотря на очевидную проблему. Известно, что 19 декабря еще один танкер "Совкомфлота" завершил загрузку на Дальнем Востоке и сейчас направляется в Вадинар, куда он должен прибыть 5 января.

Нефтяные санкции против России - последние новости

Как писал УНИАН, "Большая семерка" под руководством США объявила об изменениях в своем режиме ограничения цены на российскую нефть. Новые правила должны усложнить россиянам попытки обойти ценовой предел, что в частности дополнительно повысит расходы для любых российских экспортеров.

Кроме того, на прошлой неделе ЕС окончательно утвердил 12-й пакет санкций против России. Среди прочего в нем содержались дополнительные механизмы, которые должны помешать российским попыткам обойти ранее введенные ограничения, в том числе и по потолку цены на нефть.

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