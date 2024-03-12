В течение второго квартала Москва откажется от экспортных квот в пользу ограничения добычи.

Морской экспорт российской сырой нефти достиг самого высокого уровня за год вместе с тем, как поставки из тихоокеанского порта Козьмино возобновили после шторма, препятствовавшего грузовым операциям. Об этом говорится в материале Bloomberg.

"Поставки российской нефти морским путем за неделю до 10 марта выросли до 3,7 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с начала года", – сообщает агентство. Основными покупателями нефти из РФ выступают Индия и Китай.

Рост на 590 тыс баррелей в день за неделю до 10 марта произошло вскоре после того, как россияне подтвердили свою приверженность усилиям ОПЕК + по предотвращению глобального избытка нефти и поддержания высоких цен через ограничение добычи. В течение второго квартала Россия откажется от экспортных квот в пользу ограничения добычи.

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Прибыли России от экспорта нефти растут

Как сообщал УНИАН ранее, Россия получила беспрецедентный доход от экспорта "черного золота". За прошлый год Москва экспортировала в одну только Индию нефти на сумму примерно 37 млрд долл.

Свою роль в этом сыграли Соединенные Штаты, которые в 2023-м стали крупнейшим покупателем нефтепродуктов из Индии, которые изготовили из российской нефти. Всего с начала 2022 года до конца прошлого года США купили таких нефтепродуктов на сумму 1,3 млрд долл.

Напомним, в конце февраля стало известно, что общий экспорт российской нефти за четыре недели вырос до самого высокого уровня за четыре месяца. Этому способствовал резкий рост поставок нефти "ВСТО", из-за чего удалось компенсировать трудности с поставками "Сокола".

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