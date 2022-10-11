10 октября наблюдались временные отключения в связи с повреждением системы электроснабжения.

Ситуация с электроснабжением в Киеве на сегодня стабилизирована и отключения электроэнергии не планируются.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире информационного телемарафона.

"Вчера были временные отключения в связи с повреждением системы электроснабжения. На сегодня мы стабилизировали ситуацию и на сегодня никаких отключений не будет", - сказал Кличко.

Видео дня

По словам городского головы, после вчерашних обстрелов в столице пострадало 45 жилых домов, 5 объектов критической инфраструктуры, 6 учреждений образования, 2 учреждения социальной сферы, 6 учреждений культуры, 5 учреждений здравоохранения и 2 административных здания.

"Подавляющее большинство зданий имеют повреждения – выбиты окна взрывной волной, значительных повреждений для зданий не было... Отселения людей это не требует, но временно люди могут переехать до момента, пока вставят окна", - сказал Кличко.

Также он отметил, что никаких изменений в графике начала отопительного сезона не планируется.

"Мы будем смотреть на погодные условия и информировать киевлян о подключении к центральному отоплению. Рекомендую всем подготовиться к отопительному сезону, проверить, чтобы не терять энергию, окна, утепление домов... Лучше перестраховаться - теплые вещи вам не навредят этой зимой", - сказал мэр.

Удар по Украине:

Утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 80 ракетных и авиационных ударов по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

Также под удар попал Киев.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Из-за ракетных обстрелов Украина вечером, 10 октября, прекратила экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

Вечером 10 октября было восстановлено электроснабжение в 3 тысячах 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

По состоянию на вечер 10 октября остался обесточен 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

11 октября появилась информация о том, что в Киеве и области вводят веерные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости: