Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Вследствие ракетных ударов России по критической инфраструктуре в Киеве и области вводят почасовые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает ДТЭК.

Начиная с 11 октября, энергетики на ежедневной основе заранее будут обнародовать эти графики на сайте с адресами и временем отключения.

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Ожидается, что продолжительность отключений не будет превышать 4 часов.

В некоторых районах свет будут выключать с 6:00 по 10:00; с 14:00 по 18:00; с 22: 00 по 02:00. В других - с 10:00 по 14:00; с 18:00 по 22:00; с 02:00 по 06:00.

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Перебои с электроэнергией вследствие ударов России

Накануне премьер Денис Шмыгаль предупреждал о веерных отключениях в четырех областях и в Киеве.

Электроснабжение нарушено практически по всей стране, отмечал он. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением.

Премьер повторно призвал украинцев ограничить потребление электроэнергии, особенно в вечерние часы, на несколько дней, пока идет восстановление и ремонтные работы.

"По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это уменьшит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру", – сообщил премьер.

Из-за ракетных обстрелов Украины вечером, 10 октября, прекратила экспорт электроэнергии, чтобы стабилизировать собственную энергосистему.

По информации энергетиков, восстановлено электроснабжение до 3 тысяч 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.

Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Массированный удар по Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром, 10 октября, российские оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

Сейчас известно уже о 19 погибших и 105 раненых.

Позже российский диктатор Владимир Путин признал обстрел украинских городов и объектов критической инфраструктуры, а также пригрозил Украине новыми ударами.

В украинской разведке подчеркнули, что массированный ракетный удар российские власти готовили еще с начала октября.

В ответ на эскалацию конфликта американский президент Джо Байден подчеркнул, что ракетный террор Путина не пошатнет поддержку США Украины. В вечернем разговоре с Зеленским главной темой была передача современных систем ПВО.

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