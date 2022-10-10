Власти Украины приняли важное решение после массированного ракетного удара со стороны РФ.

Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов.

Об этом говорится в заявлении Министерства энергетики Украины Facebook.

"Сегодняшние ракетные обстрелы, которые повредили тепловую генерацию и электрические подстанции, вынуждают Украину пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы", - пояснили в Минэнерго.

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Даже после того, как была остановлена Запорожская атомная электростанция, которая более 7 месяцев находится в российской оккупации, Украина выполняла свои обязательства перед европейскими партнерами по экспорту электроэнергии, подчеркнули в ведомстве.

Массированный ракетный удар России по Украине сегодня - самое важное

Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 10 октября, российские оккупанты совершили атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях и Киеве.

Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры, в частности - попадание четырех ракет в открытое распределительное устройство Бурштынской ТЭС.

По данным Генерального штаба ВСУ, утром Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты и 24 дрона, были ликвидированы 56 вражеских воздушных целей.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-за вражеских обстрелов погибли 11 человек, а еще 64 человека пострадали.

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