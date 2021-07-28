Кабинет министров Украины принял окончательное решение о продлении действия фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
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Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.
Согласно пояснительной записке к постановлению, документ разработан с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.
Редакция действующего постановления заканчивалась 31 июля, а значит с 1 августа электротарифы могли значительно вырасти.
Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать
- Сегодня, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что с 1 августа тарифы на электроэнергию для населения вырастут.
- Также Зеленский добавил, что СНБО будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения
- 29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.
- В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты изменения тарифов на электроэнергию.
- До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. И повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства.
- Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.