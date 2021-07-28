Тариф 1,68 грн за кВт-ч останется действовать до конца лета.

Кабинет министров Украины принял окончательное решение о продлении действия фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года.

Согласно пояснительной записке к постановлению, документ разработан с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.

Редакция действующего постановления заканчивалась 31 июля, а значит с 1 августа электротарифы могли значительно вырасти.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

Сегодня, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что с 1 августа тарифы на электроэнергию для населения вырастут.

Также Зеленский добавил, что СНБО будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. И повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.

Автор: Анна Бредихина