Цены на электроэнергию до 31 августа останутся без изменений - 1,68 грн за квт-ч.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что с 1 августа тарифы на электричество для населения не изменятся и останутся на уровне 1,68 грн за кВт-ч до конца лета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании правительства.

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"Цены на электроэнергию с 1 августа остаются без изменений, это 1,68 грн за квт-ч. Соответствующее решение сегодня будет принято. Мы продолжаем обсуждать это решение, чтобы найти сбалансированный вариант", - сказал он.

Тарифы на электроэнергию: что необходимо знать

Сегодня, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что с 1 августа тарифы на электроэнергию для населения вырастут.

Также Зеленский добавил, что СНБО будет рассматривать возможность уменьшения тарифа на электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

29 июня Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

В Минэнерго сообщали, что совместно с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), и участниками рынка прорабатывает варианты изменения тарифов на электроэнергию.

До этого министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что новая модель ПСО предполагает снижение тарифов для уязвимых слоев населения, которые потребляют до 100 кВт-ч электроэнергии в месяц. Сейчас это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. И повышение тарифа для тех, кто потребляет свыше этой нормы, то есть для большинства.

Окончательные новые расценки Минэнерго должно было озвучить до конца июля.

Автор: Анна Бредихина