Государственные переработчики Индии уже работают совместно над завершением переговоров и заключением новых полугодовых контрактов.

Индия намерена удвоить импорт российской нефти, воспользовавшись возможностью существенных скидок, которые предлагает компания "Роснефть", из-за международной изоляции России.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами индийских государственных компаний.

"Государственные переработчики (Индии – ред.) работают совместно над завершением переговоров и заключением новых полугодовых контрактов на поставку российской нефти в Индию", - приводит издание информацию от источников.

При этом отмечается, что сейчас обсуждаются вопросы отгрузки нефти, а также ее транспортировки и страхования.

Индия и раньше проявляла интерес к российской нефти в то время, как Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и другие страны ввели существенные ограничения для импорта углеводородов из РФ из-за российского вторжения в Украину.

Как известно, на прошлой неделе Государственный департамент США направил письмо к итальянской нефтяной компании Eni SpA и испанской Repsol SA о целесообразности восстановления закупок нефти из Венесуэлы. Это должно компенсировать прекращение импорта из России и несколько сократить дефицит на рынке энергоносителей в Европе.

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