Принятый против России шестой пакет санкций, который включает частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты, существенно повлияет на российскую экономику.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальной политики Андрей Герус отметил, что Украина имеет рычаги влияния на российскую трубопроводную нефть, которая не попала под эмбарго.

Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Герус отметил, что принятый против России шестой пакет санкций, который включает частичное эмбарго на нефть и нефтепродукты, существенно повлияет на российскую экономику.

"Они однозначно будут больно задевать. Потому что мы знаем, что для России доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов формируют бюджет и финансовые ресурсы, которые идут на армию и на вооружение РФ", - сказал он.

По словам депутата, что касается трубопроводной нефти через трубопровод "Дружба", которая была исключена из пакета санкций, то на этот процесс также есть рычаги влияния.

"Труба частично проходит через Украину и через Польшу, поэтому есть рычаги, чтобы вести переговоры по этому вопросу", - отметил он.

Герус сообщил, что ограничения наступили также и на страхование судов, перевозящих нефть. Это значит, что продавать нефть даже не в Европу, а, например, в Азию станет сложнее.

Герус считает, что следующим шагом должно быть введение пошлины на все ресурсы, которые поставляет Россия. В частности, это должно касаться в первую очередь газа и других полезных ископаемых.

"Полный запрет газа в этом или даже в следующем году проблематичен. Но я верю, что в течение 5 лет может быть полный запрет на импорт газа. А до этого времени можно включать квотирование, обязательное наличие других альтернатив, например газ с других направлений или сжиженный газ", - сказал он.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий.

2 июня 2022 года президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России.

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