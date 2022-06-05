Право на поставки нефти получили лишь две компании - итальянская Eni и испанская Repsol

США разрешили двум европейским компаниям поставлять в Европу нефть из Венесуэлы. Решение приняли, чтобы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

Об этом сообщает Reuters

Отмечается, что Госдеп США около месяца назад обратился к итальянской компании Eni и испанской Repsol для возобновления поставок венесуэльской нефти в Европу для снижения зависимости от РФ. Первые поставки станут возможными уже в следующем месяце.

Согласно прогнозам, Eni и Repsol не смогут обеспечить большие объемы поставок, поэтому существенного влияния на цены на нефть не окажут. При этом Венесуэла не получит доход напрямую, потому что деньги будут идти на погашение долга.

Главное условие для возобновления поставок венесуэльской нефти – она "должна отправиться в Европу, ее нельзя перепродать в другом рынке".

Стоит отметить, что Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года.

Как ранее сообщал УНИАН, 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба". Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

1 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца текущего года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день стало известно, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

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