Страны-члены будут готовиться в возможным перебоям поставок российского газа, который используется как оружие.

Страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении потребления природного газа этой зимой на 15%. Правительства сами будут выбирать соответствующие меры.

Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте Совета Европы.

Страны согласились сократить спрос на газ на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

Также предусматривается возможность объявления "Союзной тревоги" в случае серьезной угрозы для стабильности поставок. В этом случае ограничение потребления станет обязательным.

"Цель сокращения спроса на газ - сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках газа из России, которая постоянно использует энергоснабжение как оружие", - подчеркнули в заявлении.

В то же время от обязательного сокращения спроса освобождены страны Евросоюза, которые не подключены к газовым сетям других государств.

"Они не смогут высвобождать значительные объемы трубопроводного газа в пользу других государств-членов", - объясняется в заявлении.

Исключением являются также страны, чьи электросети не синхронизированы с европейской электроэнергетической системой, и при этом вырабатывают электроэнергию преимущественно из газа.

"Мы можем стать хозяевами собственной энергетической безопасности этой зимой. Мы будем придерживаться этого курса до тех пор, пока Украина полностью не освободится от российской агрессии", - заявил глава ЕС по климату Франс Тиммерманс, пишет Bloomberg.

Заместитель министра экономики Германии Свен Гигольд подчеркнул, что принятый документ - это беспрецедентный шаг европейской солидарности.

"Государства-члены, которые не импортируют российский газ, демонстрируют поддержку и обязались сократить потребление. Такого еще никогда не было", - добавил он.

Как раннее сообщал УНИАН, Россия в два раза сократит поставки газа в Европу по "Северному потоку".

Вас также могут заинтересовать новости: