В компании заявили, что якобы решение принято по техническим причинам

Российский монополист "Газпром" остановит еще одну турбину Siemens. Решение принято якобы по технически причинам.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", - говорится в сообщении.

В связи с этим 27 июля суточная пропускная способность газопровода "Северный поток" составит не более 33 миллионов кубических метров топлива, что является 20% от общей мощности.

Как ранее сообщал УНИАН, 20 июня Россия заявила, что готова поставлять газ по "Северному потоку" в полном объеме, но для этого Европа должна вернуть отремонтированные турбины.

10 июля Канада согласилась вернуть турбину для газопровода "Северный поток-1", которая находилась на заводе "Дорваль" и не транспортировалась из-за санкций против России. На отправке оборудования настаивала Германия.

США и Европейский Союз поддержали решение Канады, а вот Украина призвала его отменить. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такой шаг поставит Российскую Федерацию в победную позицию и лишь добавит проблем.

11 июля Россия остановила подачу газа по "Северному потоку-1". В Москве заявили о ежегодном техническом обслуживании газопровода. В свою очередь в Европе опасались, что Россия не возобновит подачу "голубого топлива" в европейские страны.

21 июля стало известно, что после технического обслуживания "Северного потока-1" возобновились поставки газа по немецко-российскому газопроводу.

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