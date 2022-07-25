По его словам, нужно делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от нефти и газа, но и вообще от любого экспорта.

Газовый шантаж Европы со стороны России можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером 25 июля.

"Сегодня мы увидели очередные угрозы Европе. Даже, несмотря на уступку по турбине для "Северного потока" Россия не собирается возобновлять поставки газа европейским странам, как она обязана по контрактам. Все это делается Россией специально, чтобы европейцам было максимально сложно подготовиться к зиме. И это откровенная газовая война, которую Россия ведет против объединенной Европы, – именно так это нужно воспринимать. И им безразлично, что будет с людьми, как они будут страдать от голода из-за блокировки портов или от зимних холодов и бедности. Или от оккупации. Это просто разные формы террора. Поэтому нужно бить в ответ. Не думать, как вернуть какую-то турбину, а ужесточать санкции. Делать все, чтобы ограничить российские доходы не только от нефти и газа, но и вообще от любого экспорта, который еще остается", - отметил президент.

Он подчеркнул, что необходимо максимально разрывать торговые связи с Россией, потому что каждая такая связь – это потенциальное средство давления России.

"Газовый шантаж Европы, который ежемесячно только усиливается, нужен государству-террористу для того, чтобы ухудшить жизнь для каждого европейца. И это на самом деле можно рассматривать как стимул, чтобы восьмой санкционный пакет ЕС был значительно весомее, чем недавно утвержденный седьмой", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 20 июля послы Евросоюза одобрили седьмой пакет санкций против России, который включает запрет на импорт золота из РФ и заморозку активов "Сбербанка".

Также он предусматривает включение в санкционный список более 50 физических и юридических лиц.

21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет санкций против РФ.

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