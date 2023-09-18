За три месяца бензин и дизель в Украине подорожали от 8,8 до 11 грн за литр.

За выходные с 15 по 18 сентября крупные сети АЗС снова подняли цены на топливо еще на 1 гривню за литр.

Как свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95", на ОККО и WOG бензин марки А-95 и дизельное топливо теперь стоят 56,99 грн/л, А-95-Премиум подорожал до 58,99 грн/л.

Все виды горючего добавили 80 копеек в сети АЗК BVS – А-95 и дизтопливо подорожали до 54,99 грн/л, А-95+ – до 56,99 грн за литр.

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"БРСМ-Нафта", KLO," Рур груп", RLS и другие подняли цены на 0,4-1 грн за литр.

При этом, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 33 копейки – до 54,20 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 45 копеек — до 56,94 грн/л, а дизельное топливо — на 0,31 грн/л, до 53,98 грн/л.

По подсчетам УНИАН, за три месяца после того, как вернули довоенные налоги на топливо в самых популярных сетях заправок бензин и дизель одновременно подорожали на 8,8-11 грн за литр.

В частности, на Shell топливо выросло на 8,8 гривен, до 55,59 грн за литр. На WOG и ОККО на 10 грн, до 56,99 грн/л. на SOCAR рекордный рост 11 грн за литр, до 57,99 грн за литр.

Налоги и дорогая нефть

После повышения в июле налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20%, цены на топливо в Украине начали расти. Кроме того, подогревало цены на АЗС увеличение мировых цен на нефть.

По состоянию на сегодня нефть марки Brent стоит 94,64 доллара за баррель. С июля ее стоимость выросла на 18 долларов.

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