Цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:11 по Киеву составляла 94,64 доллара за баррель.

Цена на нефть марки Brent превысила 94 доллара за баррель после трехнедельного роста, что привело к повышению цен на 11%.

Как сообщает Bloomberg, мировые цены на нефть продолжили рост третью неделю подряд, поскольку Саудовская Аравия и РФ продолжают ограничения поставок до конца года. Нефть в Лондоне подорожала почти на 10% с начала года, поскольку страны ОПЕК+ ограничивают добычу, а перспективы спроса улучшаются, при этом США потенциально могут избежать рецессии, тогда как нефтепереработчики в Китае выходят на полную мощность.

На физическом рынке нефтепродуктов все чаще появляются тревожные сигналы, поскольку мировые нефтеперерабатывающие заводы оказываются неспособными производить достаточное количество промышленного топлива. Цены на нефтепродукты значительно превысили цены на сырую нефть.

Видео дня

Как говорится в материале, рост цен на нефть, приведет к усилению инфляционного давления во всем мире, в то время как центральные банки пытаются определить, достаточно ли они уже сделали для того, чтобы сдержать темпы роста цен путем повышения процентных ставок.

По материалам Investing, цена на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 10:11 по Киеву составляла 94,64 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI 18 сентября по состоянию на 10:14 по Киеву составляла $90,78 за баррель.

Ситуация с нефтью

30 августа 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent на октябрь поднялись на 29 центов, или 0,34%, до $85,78 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 37 центов, или 0,46%, до 81,53 доллара.

По состоянию на 19 сентября 2023 года цена нефти Brent превысила $94 за баррель. Нефть перешагнула отметку в $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

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