Оптовые закупочные цены горючего уже выросли.

До конца месяца цены горючего на АЗС вырастут еще больше: примерно на 2-3 гривны.

Все из-за роста мировых цен на нефть, рассказал в интервью УНИАН основатель сети АЗС "Прайм" Дмитрий Леушкин.

"До конца сентября цены на топливо повысятся еще примерно на 2-3 гривны за литр из-за роста мировых цен на нефть", - сказал он.

Так, по словам эксперта, оптовые закупочные цены уже выросли, а до розницы это повышение дойдет через 2-3 недели после того, как более дорогой ресурс заменит более дешевый в резервуарах АЗС.

"Когда закачивается дорогое топливо, через определенное время сети АЗС не смогут ничего сделать, кроме как повысить цены для своих клиентов", - продолжил Леушкин.

По подсчетам УНИАН, которые вытекают из данных Льоушкина, средняя цена бензина марки А-95 через несколько недель может достичь 55-56 гривен. Если рост цен произойдет, то вскоре полный бак автомобиля на 45 литров будет обходиться украинцу примерно в 2500 гривен.

Ситуация с горючим в Украине

После повышения в июле налога на добавленную стоимость на топливо с 7 до 20%, цены на топливо в Украине начали расти. Кроме того, подогревало цены на АЗС увеличение мировых цен на нефть.

По состоянию на сегодня нефть марки Brent торгуется по 91,67 долларов за баррель. С июля ее стоимость выросла на 16 долларов.

С начала июля средняя цена бензина марки А-95 выросла на 8 гривен - до 53,27 грн за литр (с 44,85 грн на конец июня).

Кроме того, до конца года эксперты прогнозируют увеличение цен горючего на 5 гривен, однако маркетинговыми скидками все еще можно будет "срезать" несколько гривен роста.

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