Существуют также многочисленные юридические обходные пути предельной цены и запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов.

Более половины экспорта топлива из России было ограничено на уровне 45 долларов за баррель, что подчеркивает потенциальное давление, с которым может столкнуться нефтяная промышленность РФ из-за последних санкций Большой семерки.

Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что чем ниже предельные цены, тем больше это давит на Россию и на логистическую цепочку, которая может поставлять топливо.

"Построчный обзор каждого вида топлива, в отношении которых были введены ограничения, показывает, что около 53% объема российского экспорта могут быть отправлены на европейских танкерах с западной страховкой, только если покупатели платят за них 45 долларов или меньше. На остальные 47% распространяется более высокий порог в 100 долларов за баррель", - пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что существуют также многочисленные юридические обходные пути предельной цены и запрета ЕС на импорт российских нефтепродуктов, чтобы гарантировать, что грузы дойдут до покупателей, и что Европа все еще может находить необходимый ей импорт.

Чтобы определить, какие виды топлива подпадают под ограничения, США и ЕС опубликовали списки числовых идентификаторов и установили уровни, при которых каждое из них должно быть ограничено. В списках есть несколько аномалий, потому что глобальная система кодификации топлива несовершенна.

Например, код "2710 12 15" считается готовым моторным топливом в США, а в Европе - легкой нефтью "для химической трансформации в процессе, отличном от "рафинирования". Что бы это ни было, это не готовый к использованию бензин, отмечает Bloomberg.

"Таким образом, в Европе это указано как топливо со скидкой, а в США - как топливо премиум-класса", - пишет издание.

Нефтянное эмбарго против России

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2022 года вступило в силу нефтянное эмбарго ЕС против России. Им вводится запрет на экспорт российской нефти, если ее цена будет выше установленного "потолка". Для реализации эмбарго Совет ЕС установил предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Потолок цен означает, что с 5 декабря страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с морской транспортировкой российской нефти, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или дешевле.

А с 5 февраля 2023 года вступило в силу эмбарго на российские нефтепродукты, например дизельное топливо и мазут. За день до этого Совет ЕС утвердил потолок цен на них. Теперь нефтепродукты, цена которых ниже стоимости сырой нефти (согласно предельной цене в $60), могут продаваться по цене не более 45 долларов США за баррель. А для дизтоплива и других нефтепродуктов, которые стоят дороже нефти, потолок цен установлен на уровне $100 за баррель.

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