ЕС рассматривает ограничение в 100 долларов, в то время как G7 предлагает диапазон до 110 долларов. Чиновники хотят избежать скачков цен или перебоев с поставками.

"Большая семерка" дала понять, что ее устроит решение Европейского союза установить потолок цен на российское дизельное топливо в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель. По словам представителя G7, США и их союзники пытаются избежать серьезных потрясений на рынке.

Об этом пишет Bloomberg. Запрет на импорт переработанных нефтепродуктов из России должен вступить в силу 5 февраля, и Евросоюз работает с "Большой семеркой", чтобы установить предельный уровень цен для продаж в третьи страны.

Европейская комиссия предложила предельный уровень в 100 долларов. Но G7 предпочла бы более высокую цену из-за опасений, что установление слишком низкого уровня может вызвать скачки цен или перебои с поставками в Европе. При этом "Большую семерку" устроит и потолок в 100 долларов. Чиновник G7 отмечает отсутствие свободных мощностей на дизельном рынке, а также ряд простоев, связанных с техническим обслуживанием.

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По словам чиновника, переговоры продолжаются, но стороны с оптимизмом смотрят на достижение соглашения до вступления в силу запрета ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ.

В последнее время российское дизтопливо продается по цене от $115-120 долларов за баррель. Согласно данным S&P Global, более известного среди трейдеров как Platts, в течение нескольких месяцев до 10 января стоимость топлива в основном держалась выше $100 за баррель.

Согласно данным ICE Futures Europe, основные фьючерсы на дизельное топливо, которые не включают поставки из России, в пятницу, 27 января, составляли около $125 за баррель.

ЕС, который будет обсуждать уровень цен в ближайшие дни, должен прийти к единогласному решению, чтобы установить предельную цену. Механизм будет действовать, запрещая компаниям ЕС предоставлять страховые или финансовые услуги для доставки российского топлива, если только оно не будет продано по установленному ценовому пределу или ниже. Потолок цен имеет две цели: ограничить доходы России и избежать потрясений на мировых энергетических рынках.

Ранее "Большая семерка" и ЕС уже установили потолок цен на российскую нефть. Для топлива же планируют ввести два ограничения. Одно из них применимо к продуктам, которые дороже сырой нефти, например, к дизельному топливу. Для продуктов дешевле, таких как мазут, ЕС изучает ограничение в 45 долларов за баррель.

Согласно проекту постановления ЕС, с которым ознакомился Bloomberg, судам, перевозящим нефтепродукты, купленные и загруженные до 5 февраля и выгруженные до 1 апреля, будет предоставлен льготный период.

Санкции против российской нефти

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. В начале декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемой из России, на уровне $60 за баррель.

5 декабря нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу. Потолок цен означает, что с 5 декабря страны Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с транспортировкой российской нефти по морю, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже.

6 декабря Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для некоторых танкеров с российской нефтью. А 9 декабря США ввели вторичные санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов, например дизельного топлива и мазута.

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