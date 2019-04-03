В Шотландии запустили смарт-систему управления электросетью

Оркнейские острова являются испытательным полигоном для энергетической системы будущего.

На Оркнейских островах запустили проект по созданию интеллектуальной электросети, сочетающей технологии возобновляемой энергии и использование батарей.

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Об этом сообщает BBC.

"Оркнейские острова являются испытательным полигоном для энергетической системы будущего", - сказала министр энергетики Великобритании Клэр Перри.

Перри также отметила, что интеллектуальные системы являются ключевыми в современной промышленной стратегии Великобритании. Именно они обеспечат более дешевый, экологичный и гибкий доступ к энергии для всех жителей страны.

"Наши инновационные решения в сфере энергетики могут выйти за пределы Великобритании, мы сможем сказать: "сделано на Оркнейских островах", - подчеркнула министр.

Район Оркни был выбран из-за широко распространенного использования малых энергоустановок. По официальным данным, которые приводит BBC, 10% домов Оркнейских островов вырабатывают собственное электричество. В то время как средний показатель в Великобритании - 2,8%.

Проект финансируется за счет государственного бюджета Великобритании, на него было выделено 14,3 миллиона фунтов стерлингов.

Интеллектуальная система будет работать с помощью специального программного обеспечения. Это должно уменьшить стоимость электричества.

Производство электроэнергии ориентировано на использование возобновляемых источников энергии. Небольшие батареи будут предлагать владельцам домов с альтернативными источниками энергии. Большие батареи будут устанавливаться на предприятиях и в общественных зданиях.