Все больше украинцев переходят на зеленые технологии

Солнечная энергия становится популярной в Украине.

За 5 лет 7,5 тысячи украинских семей установили солнечные электростанции. Больше половины из них запустили в прошлом году.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Уточняется, что больше всего их в Киевской, Днепропетровской и Тернопольской областях.

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Отмечается, что в Украине действует зеленый тариф для тех, кто использует солнечные панели мощностью до 30 киловатт. Именно у них государство обязано покупать остатки энергии по завышенной цене.

Таким образом, домохозяйства, которые используют альтернативные источники энергии, могут не только сэкономить на счетах за электроэнергию, но и заработать денег.

Как известно, 12 октября 2018 года, в Украине начали действовать новые сниженные на 6,3% "зеленые тарифы" для населения, которое продает произведенную альтернативную электроэнергию предприятиям.