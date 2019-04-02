"Нафтогаз" рассказал украинцам, как сменить поставщика газа

Для заключения договора на поставку газа напрямую «Нафтогазом» потребитель должен подать пакет документов.

Для заключения договора на поставку газа напрямую «Газопоставляющей компанией «Нафтогаз Украины» без посредничества со стороны газсбытов бытовому потребителю необходимо подать пакет документов, среди которых в том числе справка об отсутствии задолженности у предыдущего поставщика.

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Об этом сообщает «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», поясняя порядок действий бытового потребителя при желании сменить поставщика газа.

Предыдущему поставщику газа потребитель должен направить: письмо о намерении сменить поставщика, два экземпляра подписанного Допсоглашения к Договору поставки природного газа о приостановлении действия договора, а также запрос на предоставление справки об отсутствии просроченной задолженности за потребленный природный газ.

Отмечается, что следующим этапом должно быть направление новому поставщику, в частности, «Газопоставляющей компанией «Нафтогаз Украины»: заявления на присоединение к типовому договору, а также копий документов удостоверяющих личность, право собственности и справку об отсутствии задолженности у предыдущего поставщика газа.

«Перейти от газсбытов к другому поставщику можно и сейчас. Как минимум, мы готовы продавать наш газ вам без посредников. Уверены, что когда рынок освободят от ручного управления, появятся и другие продавцы газа, с которыми мы будем конкурировать за ваш выбор», – подчеркнули в «Нафтогазе».

В нацкомпании отметили, что сама процедура смены поставщика не является простой и требует упрощения и отмены Постановления Кабмина №867.

Как сообщал УНИАН, конечная цена газа для бытовых потребителей Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с 1 апреля 2019 года составит 8,38 грн за куб. м, что на 2% ниже цены, которая была установлена правительством.

Раннее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявлял, что поставляющие газ для населения компании (облгазы, газсбыты) умышленно блокируют выдачу потребителям справок об отсутствии задолженности, что делает невозможным переход клиента к другим поставщикам, в частности, к газопоставляющим компаниям группы НАК «Нафтогаз Украины».