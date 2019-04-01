Части украинцев снизили цены на газ на 2%

«Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика.

Конечная цена газа для бытовых потребителей Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с 1 апреля 2019 года составит 8,38 грн за куб. м, что на 2% ниже цены, которая была установлена правительством, сообщила пресс-служба компании.

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«В марте компании «Нафтогаза» воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей группы. Учитывая это, «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» снизит цену на апрель для своих бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2%, не устанавливая максимально возможную торговую наценку поставщика, разрешенную законодательством. Таким образом, конечная цена газа для бытовых потребителей ГПК «Нафтогаз Украины» составит 8,38 грн за куб. м вместо 8,55 грн за куб. м», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 апреля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19% по сравнению с мартом – до 7188 грн с 8886 грн за тыс. кубометров.

В октябре 2018 года Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.